Letztes Juni-Wochenende : Ein willkommener Blick in Nachbars Garten

Der Tag der offenen Gartentür war in jüngster Vergangenheit auch Mathilde und Herbert Jungfer in Britten ein Anlass, ihren Garten Besuchern zu öffnen. Foto: Werner Krewer

Merzig Ende Juni steigt wieder der alljährliche „Tag der offenen Gartentür“. Auch im Grünen Kreis können Garteneigentümer sich jetzt anmelden.

Der beliebte alljährliche Tag der offenen Gartentür steht wieder an. Wer möchte, kann am 26. Juni wieder sein Gartentürchen aufsperren und jedem Naturliebhaber seine kleinen Schätze zeigen. Dazu ist jetzt die Anmeldeliste geöffnet. „Teilen Sie auch in diesem Jahr Ihr Garten-Glück für einen Tag mit anderen Gartenfreunden“, wie der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz als Veranstalter in einer Pressemitteilung schreibt.