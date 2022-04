Pandemie : Zwei weitere Tote im Landkreis

Mit Tests lässt sich eine Infektion schnell feststellen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Merzig Der Landkreis Merzig-Wadern hat gestern zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet. In der Gemeinde Losheim am See starb eine 81-jährige Frau an der Folgen der Infektion, in Merzig eine 38-jährige Frau.

Damit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle im Landkreis auf 121. Zudem wurden 316 neue Corona-Fälle bekannt, davon 86 in der Kreisstadt Merzig, 38 in Wadern, 31 in Mettlach, 59 in Beckingen, 31 in Perl, 31 in Weiskirchen und 40 in Losheim am See.