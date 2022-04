Pandemie : 301 neue Corona-Fälle im Landkreis

Nach wie vor ist vor allem die Omikron-Variante in Umlauf. Foto: dpa/Niaid-Rml

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat gestern 301 neue Corona-Fälle gemeldet. 101 wurden in der Kreisstadt Merzig gezählt, 49 in Wadern, 34 in Mettlach, 42 in Beckingen, 18 in Perl, 21 in Weiskirchen und 36 in Losheim am See.

297 Personen gelten als genesen: 52 in Merzig, 63 in Wadern, eine in Mettlach, 64 in Beckingen, drei in Perl, 31 in Weiskirchen und 83 in Losheim am See.