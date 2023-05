Serie Nach dem Abitur kreuz und quer durch Europa Von den venezianischen Gondeln in die schottischen Highlands

Nach vier schönen Tagen in Paris ging es für uns in nur zwei Stunden mit dem Eurostar nach London. Johanna und ich setzten unsere Reise anschließend direkt nach Edinburgh fort. In Edinburgh fiel unsere Wahl auf das „Castle Rock Hostel”, welches direkt in der Innenstadt, unterhalb vom Schloss Edinburgh liegt. Das Hostel selbst ist ebenfalls wie eine Burg eingerichtet und wurde mit Ritterrüstungen, Fahnen und sonstigen Dekorationen verziert.