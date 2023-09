Ausflugsziel in der Region Grand Est Franzosen wählen Burg in Sedan als Lieblingsdenkmal

() Die mittelalterliche Burganlage von Sedan in den Ardennen ist diese Woche zum „Lieblingsdenkmal der Franzosen“ gekürt worden. 14 Denkmäler landesweit hatten es auf eine Short-List geschafft und standen bei der gleichnamigen Fernsehshow zur Wahl. Die Burg in der Region Grand Est wurde vor rund 600 Jahren gebaut und ist laut der Tourismuszentrale die größte Festung Europas. An dem Standort, wo sich früher ein Benediktinerkloster befand, entstand ab 1424 die Festung, die sich letztendlich über 35 000 Quadratmeter und sieben Etagen erstreckt.