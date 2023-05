Runder Geburtstag Bertha Kulke feiert ihren 100. Geburtstag

Am heutigen Samstag vollendet Bertha Kulke im Seniorenheim Myosotis ihr 100. Lebensjahr. Wenn man sie anschaut und die Lebenskraft in ihrer Stimme hört, würde man ihr höchstens 80 Lenze zutrauen. Sie liest und handarbeitet gerne, kennt keine Langeweile und will mindestens 105 werden. „Man soll ja immer ein Ziel vor Augen haben,“ meint sie schmunzelnd.