Abschluss des landesweiten Projektes Wichtiger Schritt zur perfekten Kita

Als Hausherr versicherte daher Bürgermeister Helmut Harth in der schmucken Eisenbahnhalle von Losheim am See: „Schon bei der Auftaktveranstaltung am 2. September 2020 gab ich meiner Hoffnung Ausdruck, dass der Zug Qualitätsmanagement für kommunale Kitas von hier aus mit Volldampf starten möge. Und heute kann ich mit voller Überzeugung sagen, dass diese landesweite Initiative bis heute nichts von ihrem Schwung verloren hat.“