Serie Nach dem Abitur kreuz und quer durch Europa Die letzte Etappe des Interrail-Trips

Die letzte Etappe meiner dreimonatigen Europareise führte mich in unsere Nachbarländer Niederlande und Belgien. Dort besuchte ich zuerst Rotterdam, die zweitgrößte Stadt in den Niederlanden. In meinem Hostel lernte ich Tatiana Alicers aus Santiago de Chile kennen. Sie erzählte mir viel von der Zeit der Diktatur in ihrem Heimatland, die 1973 mit einem Putsch von Augusto Pinochet begann. Als Oppositioneller wurde ihr Großvater umgebracht, schilderte Tatiana, und ihr Vater verhaftet und misshandelt. Mit ihrer Familie floh sie zuerst nach Argentinien und zog dann in die Schweiz, wo Tatiana große Teile ihrer Kindheit verbrachte. Als sich die Situation in ihrer Heimat verbesserte, kehrte sie nach Chile zurück. Hier in Europa will Tatiana ihren Traum verwirklichen und mit dem Fahrrad von Amsterdam nach England fahren und dann weiter zu ihrem Vater, der mittlerweile in Lugano in der Schweiz wohnt, erzählte sie mir. Dafür hat sie die „EuroVelo 5“-Route gewählt, die sie zufälligerweise auch durch das Saarland und sogar durch Merzig führen wird. EuroVelo ist ein Netz von 17 Radfernwegen, die Europa durchqueren und verbinden, mit einer Gesamtlänge von über 90 000 Kilometern.