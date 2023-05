Schwarzer Ford Focus mit Loch in der Scheibe Polizei fahndet nach Tankbetrüger

Die Polizeiinspektion (PI) Nordsaarland sucht immer noch einen bisher unbekannten Tankbetrüger, der im März an mehreren Tankstellen in Losheim am See und Nunkirchen sein Unwesen trieb. Dies gab die Dienstselle am Wochenende bekannt. Der Mann betankte in allen Fällen seinen schwarzen Ford Focus und fuhr, ohne zu bezahlen, davon. Zu den Tatzeiten war an dem Focus ein derzeit nicht gültiges luxemburgisches Kennzeichen angebracht. Mittlerweile liegen Bilder von dem Auto und dem Tankbetrüger vor. Der Focus, wahrscheinlich Typ ST, ist ein Zweitürer. Besonders auffällig ist ein größeres Loch in der rechten unteren Ecke der Heckscheibe. Weiterhin auffällig befindet sich ein Doppelauspuff hinten links. Da seit dem 30. März in Verbindung mit dem luxemburgischen Kennzeichen keine Straftaten mehr angezeigt wurden, ist davon auszugehen, dass der Focus mit anderen Kennzeichen widerrechtlich gefahren wird. Die Polizeiinspektion fragt: Wer kennt ein solches Fahrzeug?