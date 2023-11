Kontrollen an der Grenze Auf der Jagd nach Tankbetrügern sucht die Polizei nach diesem verräterischen Gegenstand

Dazu postierte sich die Polizei am Mittwoch, 15. November, von 16 Uhr bis 22.30 Uhr an Orten in Deutschland und Frankreich. In Kleinblittersdorf und der Innenstadt von Saargemünd wurden Fahrzeug- und Personenkontrollen durchgeführt, berichtete ein Sprecher der Polizei gegenüber der SZ. Dabei seien 15 Beamte aus beiden Ländern im Einsatz gewesen.