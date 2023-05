Fußball-Verbandsliga Wichtige Siege für Wadrill-Sitzerath und Perl-Besch

Am Wochenende wurde in Wadrill Kirmes gefeiert. Und das wollten sich die Spieler des Fußball-Verbandsligisten SG Wadrill-Sitzerath nicht vermiesen lassen. Mit dem 2:1 (1:0)-Sieg beim Tabellenneunten SF Rehlingen-Fremersdorf sicherte sich die Mannschaft drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf – und verbesserte sich in der Tabelle von Platz 13 auf Rang elf.