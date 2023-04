Saisonstart Freizeit-Saison am Losheimer Stausee wurde eröffnet

Rund um das Seeufer – beginnend am Kiosk an der Westseite des Stausees – stellten sich langjährige und neue Pächter vor und erzählten von Neuerungen und Ideen, auf die sich die Besucher in der nun gestarteten Saison freuen können. Im weiteren Verlauf nahmen die Teilnehmer die neue Brücke am Seerundweg in Augenschein. Einblicke in aktuelle Entwicklungen gab auch das Team des Campingplatzes bei der letzten Station. Hier haben die Gemeinde als Eigentümerin des Geländes und die Pächter einige Investitionen angestoßen.