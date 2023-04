Rundgang in einer Regenpause Neue Ideen zum Start der Stausee-Saison in Losheim (mit Bildergalerie)

Losheim am See · Der Stausee in Losheim zieht Menschen aus dem ganzen Saarland an. Bei einem Rundgang um den See hat Bürgermeister Helmut Harth vorgestellt, was Besucher in der neuen Saison erwartet.

25.04.2023, 18:18 Uhr

14 Bilder Saison-Start am Stausee Losheim 14 Bilder Foto: Ruth Hien

Ein gutes Omen für die neue Saison am Losheimer Stausee? Pünktlich zum Rundgang, der die Freizeit-Saison traditionell einläutet, fanden sich Vertreter aus Politik, Vereinswesen und Verwaltung am Montagnachmittag mit ihren Regenschirmen am Kiosk an der Westseite des Stausees ein. Und schau an, nur wenige Minuten später hörte der Regenguss auf, die grauen Wolken wurden lichter und die Sonne lugte hervor. Bürgermeister Helmut Harth zeigte sich über diesen Wetterumschwung erfreut – und auch darüber, dass er mit Familie Kremer die neuen Pächter für den Kiosk vorstellen konnte. Hier geht es zur Bilderstrecke: Saison-Start am Stausee Losheim