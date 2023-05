Einstimmiger Ratsbeschluss Wahlen soll Waldkindergarten bekommen

Losheim am See · In der Gemeinde Losheim am See sollen in den kommenden Jahren zahlreiche weitere Betreuungsplätze in Kitas und Krippen geschaffen werden. Der Gemeinderat folgte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig einem entsprechenden Beschlussvorschlag der Verwaltung (die SZ berichtete kurz).

22.05.2023, 15:00 Uhr

Aktuell gibt es im Kreis Merzig-Wadern erst einen Waldkindergarten, und zwar den in Besseringen (Foto). Aber in Kürze soll nun auch im Losheimer Ortsteil Wahlen eine solche Einrichtung entstehen. Foto: Ruppenthal

Demnach soll unter anderem im Ortsteil Wahlen ein Waldkindergarten mit zunächst einer Gruppe etabliert werden. Als Standort ist ein Platz im Wald in der Nähe des Schützenhauses vorgesehen. Dieses Gebäude kann dann im Bedarfsfall als Schutzraum dienen. Die Wald-Kita soll als Dependance der bestehenden Kita Katzenborn geführt werden und bleibt somit in Trägerschaft der Gemeinde. Es sollen bis zu 20 Kinder in der Gruppe betreut werden, die Betreuungszeiten reichen von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr.