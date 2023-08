Reisebericht 9361 Kilometer in zehn Wochen – was ein Saarländer bei seiner Reise rund um Italien erlebte

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“, behauptet der deutsche Dichter Matthias Claudius in seinem Gedicht aus dem Jahr 1785. Und weiter schreibt er: „Drum nehm ich meinen Stock und Hut und tät das Reisen wählen.“ Diese Wahl, auf eine zudem längere Reise zu gehen, fiel bei dem 55 Jahre alten Hans Weinbrecht bereits im vergangenen Jahr. „Für mich stand fest, ich muss mal raus“, erzählt der Mitarbeiter des Diakonischen Werks. Nicht zuletzt, betont er, habe sein Arbeitgeber den gut zehn Wochen dauernden Trip möglich gemacht. Jahresurlaub und Überstunden habe er investiert, um sich diesen Traum zu erfüllen.