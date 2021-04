Corona-Schnelltest : An der Teststation bei Globus in Losheim geht’s ohne Termin

Ministerin Monika Bachmann (rote Jacke) stellt zusammen mit (von rechts) Frank Wagner,Christoph Neisius, Helmut Röder, Globus-Geschäftsleiter Kay Klein und Kai Seiwert die Teststation vor vor. Foto: Werner Krewer

Losheim „Kann man da einfach so rein?“ Erfreut lässt sich ein Kunde das Procedere der neuen Corona-Teststation am Globus-Handelshof in Losheim erklären. Man braucht hier tatsächlich keine Anmeldung und kann mit seinem 24-Stunden-Zertifikat auch gleich noch schnell zum Friseur oder in den Baumarkt fahren.

„Wir haben bei diesem Angebot vor allem an unsere älteren Kunden gedacht“, erklärte Geschäftsführer Kay Klein. Nicht jeder habe die Möglichkeit, sich im Internet anzumelden. Das Globus-Motto lautete bei dieser Aktion „schnell und einfach“, und das wissen auch eilige jüngere Kunden sehr zu schätzen.

Als die Station am 20. April ihren Betrieb aufnahm, waren im Handumdrehen rund 120 Leute getestet, ohne dass es lange Warteschlangen gab. Zur offiziellen Eröffnung kam sogar Gesundheitsministerin Monika Bachmann aus Saarbrücken in den Hochwald. Sie dankte Klein und seinen Mitstreitern sowie Helmut Röder von der Kampagne „Herzgesund“ für diese gelungene Initiative.

Vier Mitarbeiterinnen wurden durch das DRK für die Testung ausgebildet. Nun verrichten sie montags bis samstags jeweils von 10 bis 18 Uhr ihren Dienst in der Station in der Nähe des Markteinganges. Zur Zeit werden auch Priorisierungscodes für die Globus-Mitarbeiter erstellt, damit sie so bald wie möglich geimpft werden können.