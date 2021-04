„Draußen am See“ : Hier kommen Trail-Läufer voll auf ihre Kosten

Die Strecken rund um Losheim, wie hier im Wald rund um die Girtenmühle, versprechen jede Menge Lauf-Spaß. Foto: Benedikt Dresen

Losheim Rein in die Schuhe und raus in die Natur: „Draußen am See“ heißt das neue Outdoor-Festival, das vom 25. bis 27. Juni in Losheim über die Bühne geht. Bei dem dreitägigen Festival dreht sich alles um Bewegung und Erleben in der Natur.

Als einer der Höhepunkte sorgt der Verein Hartfüßler-Trail an allen drei Festivaltagen für ein Programm, das sich an Laufbegeisterte wendet.

Während der Freitag-Abend dem Stirnlampenlauf gewidmet ist, geht es am Samstag mit einem „Schuh-Testival“ weiter, bei welchem die aktuellen Modelle verschiedener Hersteller auf Herz und Nieren auf den umliegenden Trails getestet werden können. Am Samstag startet um 18 Uhr der erste von vier Wettläufen, zu denen sich jede volljährige Person auf der Internetseite des „Losheimer Trailfestes“ anmelden kann. Die Streckenlänge beträgt elf Kilometer. Jugendliche unter 18 Jahren benötigen die Erlaubnis der Erziehungsberechtigten.

Für den Festival-Sonntag stehen schließlich drei Läufe mit 24, 47 und 77 Kilometern Länge auf dem Programm. Die Startnummern für alle Strecken können im Startbüro auf dem Trailfest-Gelände abgeholt werden. Die Teilnehmerzahl der einzelnen Strecken ist auf 400 begrenzt. Dort kann auch nachgemeldet werden, sofern die Kontingente noch nicht erschöpft sind.

Neben dem „Saarland Open Swim“ der Saarländischen Triathlon-Union (wir berichteten) und der Country-Tourenfahrt „Gipfelstürmer“ der Radsportgemeinschaft Hochwald Losheim gehört das „Losheimer Trailfest“ zu den Headlinern des 3-tägigen Outdoorfestivals.