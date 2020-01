Wahlen : Zwei Verletzte bei Dachstuhlbrand in Wahlen

Knapp 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und THW rückten zur Bekämpfung des Dachstuhlbrandes in Wahlen aus. Foto: Florian Blaes

Wahlen Großeinsatz für die Feuerwehren im Losheimer Ortsteil Wahlen: Am Freitagvormittag gegen 10.45 Uhr wurde von dort ein Wohnhausbrand gemeldet. Das Feuer war im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen.

„Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle angekommen waren, schlugen meterhohe Flammen aus den Fenstern und das Feuer hatte bereits auf den Dachstuhl übergegriffen“, erklärt Ralf Dillenburger, Sprecher der Feuerwehr. Umgehend wurde die Alarmstufe auf Dachstuhlbrand erhöht. An erster Stelle stand für die Einsatzkräfte die Menschenrettung. „In der brennenden Wohnung im Obergeschoss befanden sich zwei Bewohner. Diese haben wir aus den Flammen gerettet und in Sicherheit gebracht“, erklärte Dillenburger. Ein weiterer Bewohner aus dem ersten Obergeschoss konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen. Die zwei Geretteten wurden dem Rettungsdienst übergeben und kamen mit Rauchgasintoxikationen in umliegende Krankenhäuser.

Umgehend begannen die Löscharbeiten an dem ehemaligen Geschäftshaus gegenüber der katholischen Kirche in der Ortsmitte. Hierbei wurde im Außenangriff mit mehreren Strahlrohren und über die Drehleiter das Feuer bekämpft. Zeitgleich gingen unter schwerem Atemschutz Einsatzkräfte im Innenangriff zur Brandbekämpfung in das Gebäude. „Das Hauptfeuer konnte relativ schnell gelöscht werden, jedoch bereiteten uns zahlreiche Glutnester in den Zwischendecken Probleme“ erklärt der Pressesprecher. Während der Energieversorger mit der Drehleiter die Stromkabel auf dem Dach trennen mussten, suchten sich die Flammen in den Zwischendecken den Weg nach draußen. Mit Spezialwerkzeugen der Feuerwehr wurden Öffnungen in das Dach geschlagen. „So können wir gezielt alle Flammen löschen und das Feuer komplett löschen“ so Ralf Dillenburger.

Ein Fachberater des Technischen Hilfswerkes wurde zur Einsatzstelle gerufen. „Durch das Feuer sind viele Wände und Decken in Mitleidenschaft gezogen worden. Hier muss nun geklärt werden, ob das Obergeschoss einsturzgefährdet ist“, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag an. Die Ortsdurchfahrt blieb bis dahin für den Verkehr komplett gesperrt. Polizei und Feuerwehr leiteten den Verkehr um.