Beschluss im Gemeinderat : Oberes Gebäude der Grundschule Wahlen wird neu gebaut

Wahlen Das obere Schulgebäude der Grundschule in Wahlen wird abgerissen und neugebaut. Dies hat der Gemeinderat von Losheim am See in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. In den Sitzungsunterlagen heißt es, dass das Gebäude sich in einem sehr sanierungswürdigen Zustand befinde.

Wie Losheims Bürgermeister Helmut Harth ausführte, sei es sinnvoller, das Gebäude abzureißen, als eine zeitaufwendige Sanierung durchzuführen. Das neue Gebäude soll für zwei Klassen inklusive Nebenräume ausgelegt werden. Da das Gebäude nach Vorstellung der Verwaltung in Modulbauweise errichtet werden soll, sei im Hinblick auf die Entwicklungen der freiwilligen Ganztagsschule eine spätere Erweiterung einfach durchzuführen. Wie es in den Sitzungsunterlagen weiter heißt, seien weitere Vorteile der modularen Bauweise bessere Energieeinsparmöglichkeiten, eine kurze Bauzeit und eine gezielte Kostenkontrolle. Das Kostenvolumen sei laut Harth in etwa dasselbe wie bei einer Sanierung.