Zu Besuch in Berlin : Wahlener Sternsinger treffen die Kanzlerin

Im Bundeskanzleramt in Berlin empfingen Regierungschefin Angela Merkel (4. v.l.) und (v.l.) Pfarrer Dirk Bingener, Präsident des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘, die Wahlener Sternsingergruppe, bestehend aus Felix Meyers, Linda Ade, Alina Lehnen und Magali Schütz. Die jungen Leute vertraten das Bistum Trier in Berlin. Mit dabei waren auch (v.r.) Barbara Koch aus der Pfarrgemeinde St. Helena, die die Sternsinger-Gruppe begleitete, und Lisi Maier, Bundesvorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Foto: Ralf Adloff / Kindermissionswerk/Ralf Adloff

Berlin/Wahlen Eine Gruppe aus der Pfarrei St. Helena in dem Losheimer Ortsteil vertrat das Bistum Trier beim Sternsinger-Empfang von Angela Merkel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

„Wenn ihr überall in Deutschland von Haus zu Haus zieht, pflegt ihr einen wunderbaren Brauch“, begrüßte und lobte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag ihre 108 königlichen Gäste. Aus allen 27 deutschen Bistümern waren Sternsinger nach Berlin zum traditionellen Empfang im Bundeskanzleramt gereist. Darunter war auch eine Gruppe aus dem Kreis Merzig-Wadern: Die Sternsinger Linda Ade (15), Alina Lehnen (15), Magali Schütz (15) und Felix Meyers (13) sowie Begleiterin Barbara Koch aus der Gemeinde St. Helena in Wahlen vertraten das Bistum Trier beim Sternsinger-Empfang der Kanzlerin. Die hatte für ihre Besucher noch mehr Lob parat: „Aber, es ist eben nicht nur der Brauch als solcher, sondern ihr bewegt damit natürlich noch sehr viel mehr. Ihr engagiert euch politisch und ihr macht auf ganz wichtige Themen aufmerksam. Und ihr als Kinder helft anderen Kindern auf der Welt“, sagte die Bundeskanzlerin in ihrer Ansprache an die kleinen und großen Könige. „Ihr bringt damit eine Botschaft zu den Menschen, wenn ihr durch die Städte und Dörfer zieht, die sagt: hier kann jeder etwas tun, wir brauchen Nächstenliebe, damit die Welt friedlicher wird und damit die Welt zusammenhält.“

„Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ heißt das Leitwort der aktuellen, der insgesamt 62. Aktion Dreikönigssingen. Die Sternsinger Eva (13), Oyana (13), Benedikt (14) und Tobias (13) aus der Gemeinde St. Johannes Baptist in Jena (Bistum Erfurt) zeigten mit einem kurzen Szenenspiel, warum sie und rund 300 000 weitere Sternsinger überall in Deutschland sich diesmal besonders dem Thema „Frieden“ verschrieben haben. Ein großes Bild einer Hauswand in einem Kriegsgebiet, voller Einschusslöcher, verwandelten sie in 27 Friedensbotschaften der Sternsinger.

Info Zum 15. Mal zu Gast bei Angela Merkel Jeweils vier Sternsinger aus allen 27 deutschen Bistümern vertraten in Berlin die 300 000 Mädchen und Jungen, die sich rund um das Dreikönigsfest bundesweit an der 62. Aktion Dreikönigssingen beteiligen. Seit 1984 bringen die Sternsinger jedes Jahr ihren Segen ins Bundeskanzleramt. Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßte die kleinen und großen Könige bereits zum 15. Mal.