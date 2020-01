Schule stellt sich vor : Infotage für Schüler und Eltern in Losheim

Losheim Welche Schule eignet sich für mein Kind und wo fühlt es sich wohl? Antworten auf diese Fragen erhalten die Eltern von Grundschülern am Donnerstag, 9. Januar, bei einem Aktionsnachmittag. Ab 15 bis 17.30 Uhr können Schüler an verschiedenen Mitmach-Angeboten teilnehmen, werden Eltern umfassend über das schulische Bildungsangebot der Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule informiert werden.

Auch am Schnuppertag können Eltern am Montag, 20. Januar, von 8.45 bis 11 Uhr den Unterricht der Klassenstufe 5 besuchen oder sich in einer Informationsveranstaltung über die Angebote der Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule informieren und austauschen. Das Angebot einer individuellen Beratung kann am Schnuppertag auch in Anspruch genommen werden.