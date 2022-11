Botschafterin zu Gast am Leibniz-Gymnasium : Das ferne Japan rückt Schülern näher

Die Papierfaltkunst Origami wollte die stellvertretende japanische Konsulin, Kotoe Otsuka, den Leibniz-Gymnasiasten beibringen. Foto: Peter Gaschott

St. Ingbert Am Leibniz Gymnasium in St. Ingbert stellte das japanische Konsulat sein Land und dessen Kultur vor.

Von Peter Gaschott

Die stellvertretende japanische Konsulin und eine deutschsprachige Mitarbeiterin haben das Leibniz Gymnasium besucht. Sie stellten Japan vor, mit einem besonderen Fokus auf das japanische Leben im Alltag, die Kultur, das Schulsystem und die Tradition. Es gibt sicher große Unterschiede zwischen Japan und Deutschland, aber auch viele Gemeinsamkeiten. Und vieles, was Japaner sich so denken, ist gar nicht schlecht. So das Resümee vieler St. Ingberter Schüler.

Japan ist so verdammt lang. Auf der nördlichen Insel Hokkaido liegt im Winter irre viel Schnee. Auf Okinawa, der südlichsten Insel, herrscht derweil reges Treiben am Sandstrand. Viele Klimazonen hat das Land, und man kann sich sein persönliches Paradies in Japan zumindest klimatisch aussuchen. Die meisten Japaner bevorzugen dabei den Großraum von Tokio. In der dortigen Metropolregion leben 38 Millionen Menschen, rund jeder dritte Japaner. Trotzdem, so Kotoe Otsuka, die stellvertretende japanische Konsulin, hundert Kilometer vom Tokioter Zentrum entfernt lebt man friedlich ruhig auf dem Land.

Neugierig machen auf Japan, das ist das Ziel von Kotoe Otsuka und Caroline Weidmann. Beide kommen von der japanischen Botschaft in Frankfurt, und sie reisen jährlich in 15 bis 20 Schulen, um Vorträge zu halten. „Das Leibniz Gymnasium gehört zu den ganz treuen Schulen in Südwestdeutschland“, erzählt die Diplomatin. Entsprechend interessiert waren die Schüler der Neunerklassen, die sich im Turnsaal zusammenfanden, um den beiden Japan-Expertinnen zu lauschen. Viel Interessantes gab es dabei zu hören.

So die kompromisslose Haltung der Japaner zur Hygiene. „In Straßenschuhen ins Haus zu kommen, das ist unvorstellbar“, so Caroline Weidmann. Das hat man als Mitteleuropäer schon in vielen Filmen gesehen, man kann es sich gut vorstellen. Aber: „es gibt auch spezielle Schuhe, um die Toilette aufzusuchen. Wer mit diesen Schuhen dann in Ungedanken ins Wohnzimmer kommt, kann den Aufschrei der ganzen Familie erleben“, so Weidmann. Auch das japanische Baderitual erstaunte die St. Ingberter Schüler. In Japan duscht man erst gründlich, bevor man sich in die Badewanne legt. Deshalb sind Badezimmer in Japan ganz anders gestaltet als in Europa.

Papier zu falten, ist gar nicht so einfach. Aber es macht eine Menge Spaß. Das wurde im Leibniz Gymnasium deutlich, als zwei Mitarbeiterinnen der japanischen Botschaft die Schule besuchten. Foto: Peter Gaschott

Auch das Schulsystem ist anders. Die Schule beginnt etwas später als hier, dafür ist vor 18 Uhr noch nicht Schluss. Arbeitsgemeinschaften bieten alle erdenklichen Kurse an, Sport spielt eine große Rolle. Hohe Hürden hält allein die Schriftsprache parat: Es werden in der Schule 2136 Schriftzeichen gelehrt. Die muss man bis zum Schulabschluss intus haben. Wer die Uni besucht, lernt nochmal einige hundert dazu. Trotzdem, die Uni spielt die Rolle der „Freizeit im Leben“. Nach der Uni, im Arbeitsleben, herrscht ein hoher Druck, Japaner arbeiten unendlich viel. Wenn auch jeden Monat mindestens ein Feiertag ist. Der Tag der Mädchen etwa, oder der der Berge. Trotzdem, beide Japan-Experten sind sich einig, dass in ihrer hohen Arbeitsleistung Japaner und Deutsche sich sehr ähnlich sind.

Anspruchsvoll auch die japanische Zeitrechnung. Zwar ist auch unsere Zeitrechnung in Japan geläufig, man schreibt durchaus auch das Jahr 2022, aber auch das Jahr vier seit Reiwa. Letzteres gilt seit 2019 und bedeutet „Schönheit und Harmonie“. Der Kaiser legt das so fest. Vorher war Heisei die Zeitphase, das bedeutete „der große Frieden“. Wer sein Geburtsdatum angebe, der müsse diese Zeitphasen verwenden, so die Konsulin.