Losheim : Schommer geht in seine letzte Amtszeit

Der neu gewählte Vorstand des Vereins für Heimatkunde (von rechts): Vorsitzender Hubert Schommer, Schriftführerin Silvia Kreis, Kassierer Jochem Röder sowie die stellvertretenden Vorsitzenden Ruth Selzer und Christoph Neisius. Foto: Werner Krewer

Losheim am See Verein für Heimatkunde in Losheim wählt Vorstand neu. An der Spitze bleibt Hubert Schommer, künftig hat er zwei Stellvertreter.

Auf eine erfüllte Amtszeit konnten die Vorstandsmitglieder des Losheimer Heimatvereins bei ihrer Jahreshauptversammlung zurückblicken. Als wichtigstes Projekt bezeichnete Vorsitzender Hubert Schommer die Eröffnung einer Kunstgalerie mit Bildern des einheimischen Malers Otto von Pidoll zu Quintenbach im Losheimer Schlösschen. „Andere Gemeinden haben Burgen oder Schlösser“, sagte Schommer, „wir haben einen Künstler, der uns seine geschichtsträchtigen Gemälde hinterlassen hat.“

Eine Kommission des Landesverbandes der Museen im Saarland hat die Ausstellung bereits in Augenschein genommen und war sowohl von den Bildern als auch von der Atmosphäre des historischen Gebäudes sehr angetan.

Der Vorsitzende bedankte sich noch einmal bei Otto Fuhrmann, der wesentlich an der Gestaltung der Präsentation mitgearbeitet hatte. Die Ausstellung wurde als Museum anerkannt und im letzten Infobrief des Saarländischen Museumsverbandes in Text und Bild vorgestellt. Auch eine jährliche Förderung der Kulturmaßnahme ist mit diesem Status verbunden.

Am 7. November wurde in Schloss Fellenberg in Merzig das „Moselfränkische Wörterbuch“ vorgestellt. Die Präsentation übernahm der Heimatverein, dem die Autorin, Professor Maria Besse, ebenfalls angehört. Da ihre Wurzeln in Britten zu finden sind, bildet der Dialekt dieses Dorfes die Grundlage des Buches.

An der katholischen Kirche in Mitlosheim wurde eine neue Info-Tafel installiert, die eine Arbeitsgruppe des Heimatvereins unter der Leitung von Ruth Selzer, Manfred Emmerich, dem Mitlosheimer Ortsvorsteher Tobias Gastauer und weiteren interessierten Heimatfreunden gestaltet hatte. Darüber hinaus erschien das Geschichtsheft Nummer 4, das sich mit den Evakuierungen im Kreis Merzig-Wadern in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts befasst.

Mehr als 30 Autoren waren an der Erstellung des Kreisheimatbuches 2018 beteiligt, dessen Verkauf das Büro des Losheimer Heimatvereins organisiert. Hier wirken Maria Saar und Doris Steuer mit großem Fleiß. Lob gab es auch für Silvia Kreis, die wesentlich an der Errichtung eines öffentlichen Bücherschrankes am Brunnen im Losheimer Zentrum beteiligt war, wo interessierte Bürger kostenlos in Heimat- und Geschichtsbüchern lesen können.

Finanziell ist der Verein gut aufgestellt. Laut Kassenwart Jochen Röder liegt das Vermögen zur Zeit bei rund 28 000 Euro. Einnahmen rekrutieren sich aus Mitgliederbeiträgen und Buchverkäufen. Für die Infrastruktur und die Herausgabe von eigenen Schriften und Büchern wird Geld ausgegeben.

Die Neuwahlen des Vorstandes brachten keine großen Überraschungen. Einstimmig wurde Hubert Schommer in seinem Amt bestätigt. Da er aus Altersgründen zum letzten Mal kandidierte, schlug er vor, zwei Stellvertreter zu benennen, damit eventuell einer von ihnen in drei Jahren den Vorsitz übernehmen kann. Ruth Selzer wird also nun ihr Amt mit Christoph Neisius teilen. Schatzmeister Jochen Röder und Schriftführerin Silvia Kreis machen weiter, ebenso Beisitzerin Doris Steuer und ihre Arbeitskollegin Maria Saar, die allerdings nicht mehr dem Vorstand angehören möchte.

Weitere Beisitzer sind Otto Fuhrmann, Irmgard Diwersy, Edeltraud Hauch, Werner Krewer, Alfred Loth, Manfred Emmerich, Franz Müller, Ingeborg Gasper, Alwin Mertes, Wolfgang Merziger, Alfons Philippi und Norbert Jung.