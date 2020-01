Waffel-Aktion : Waffeln für einen guten Zweck

Losheim Unter dem Motto „Waffeln für den guten Zweck“ backten und verkauften die beiden Religionskurse des Jahrgangs zwölf der Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule in Losheim zusammen mit Religionslehrer Stephan Caspar Waffeln in der Schule.

Die Schüler wollten das Reich Gottes erfahrbar machen und etwas für einen guten Zweck tun. Eingenommen wurden 130 Euro, die am Weihnachtsgottesdienst der PDG an die Mia-Kirche übergeben wurden. Das Geld wird nun zusammen mit der Nikolaus-Aktion der Mia-Kirche an die Aktion „Sternenregen“ von Radio Salü gespendet.