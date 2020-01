Beamte weckten den schlafenden Mann : Autofahrer zeigt Polizei in Oppen den nackten Hintern

Autofahrer zeigt Polizei in Oppen den nackten Hintern

Beckingen Ein betrunkener Autofahrer hat Polizisten in Oppen den nackten Hintern entgegengestreckt. Zuvor hatten die Beamten den schlafenden Mann geweckt.

Die Polizei war alarmiert worden, weil der 42-Jährige zwischen Losheim-Wahlen und dem Ortsteil von Beckingen in Schlangenlinien gefahren war. Eine Streife fand den Mann aus Schmelz am Ortseingang von Oppen. Er saß in seinem Wagen, den er auf dem Gehweg abgestellt hatte – und schlief friedlich.