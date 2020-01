Drogen, Alkohol und fehlende Fahrerlaubnis : Polizei zieht bei Kontrolle in Losheim und Weiskirchen mehrere Fahrer aus dem Verkehr

Die Polizei hat in Losheim und Weiskirchen eine mehrstündige Kontrolle durchgeführt. Mehrere Menschen müssen jetzt mit Strafanzeigen rechnen.

14 Flaschen Bier, eine Dose voll Cannabis und ein verbotenes Messer: Bei einer Kontrolle der Polizei-Inspektion Nordsaarland am Dienstag in Losheim und Weiskirchen sind gleich mehrere Fahrer aufgefallen.

Gegen 17.15 Uhr kontrollierten Beamte in Weiskirchen ein Auto, das ohne Kennzeichen unterwegs war. Der 59-jährige Fahrer aus Weiskirchen hatte zudem keinen Führerschein. Er wirkte auf die Beamten zudem so, als habe er Cannabis geraucht, was ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte. Auf der Dienststelle wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Konsums von Drogen.

Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass die Zahl der Verkehrsunfälle unter Einfluss illegaler Drogen wie Cannabis, Heroin, Speed, Ecstasy oder anderer Amphetamine sich innerhalb von zehn Jahren fast verdreifacht hat. Der Konsum von Cannabis ist nach Worten der Polizei in Deutschland kein Randphänomen mehr. Gerade deshalb sollten sich Drogenkonsumenten darüber im Klaren sein, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss meist juristische Konsequenzen hat. Zusätzlich zu einem hohen Bußgeld kommt ein Fahrverbot sowie möglicherweise der Entzug der Fahrerlaubnis in Betracht.