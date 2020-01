Neues Prinzenpaar in Scheiden : Singa I. und Joshi I. regieren die Narren

Neues Prinzenpaar in Scheiden

Scheiden Die Scheidener Narren haben ihr Prinzenpaar sowie ihr Kinderprinzenpaar für die neue Session vorgestellt.

Wieder einmal war Evis Gute Stube so voll, dass die Tür fast nicht mehr zuging. Erwartungsvoll harrten die Scheidener Narren ihrer neuen Prinzenpaare, die Präsident Devid Hero aus dem Hut zaubern sollte. Aber zunächst galt es, Abschied zu nehmen von „Ihrer Unerschütterlichkeit Christina I.“ und „Seiner Zartheit Robin I.“, denen die Strapazen der vorigen Session noch ins Gesicht geschrieben standen.

Aber mit Alkohol lässt sich alles aushalten – von durchwachten Nächten bis zu Beinahe-Katastrophen beim Umzug, als das Aggregat fast in Flammen aufgegangen wäre, weil in den Kanistern nicht das drin war, was drauf stand. Die beiden müssen wohl sehr wild gefeiert und die diversen Hallen und Kneipen nicht immer geradeaus und sicheren Schrittes verlassen haben.