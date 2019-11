Wochenkolumne : Von schlafenden Rehen und wachen Autofahrern

Der schläft nur – ganz tief und fest. Dabei ist der kleine Nager mausetot. Doch wie soll ich unserem zweijährigen Sohn erklären, dass unsere Katze mal wieder ihren Job gemacht und eine Maus zur Strecke gebracht hat?

Deutlich größer als eine Maus – und derzeit fast jeden Tag auf meinem Weg zur Arbeit im Straßengraben zu finden – sind schlafende Rehe, um im Bild zu bleiben. Natürlich machen auch die kein Nickerchen, sondern haben ebenfalls ihr Leben ausgehaucht. Mit zerschmetterten Gliedern und gebrochenem Blick liegen sie da. Von Autos erfasst und zur Strecke gebracht. Kürzlich hat der Landesbetrieb für Straßenbau an einigen besonders vom Wildwechsel betroffenen Abschnitten Schilder aufgestellt, auf denen die aktuelle Zahl der Wildunfälle auf dem jeweiligen Teilstück steht – oder besser gesagt stand. Denn nach wenigen Tagen sind fast alle Warnschilder wieder verschwunden. Weil die Zahlen vom Abend quasi am Morgen schon veraltet waren. Zumindest in meiner Wahrnehmung hat die Zahl der im Straßenverkehr getöten Wildtiere stark zugenommen. Ganz klar, jedem Autofahrer kann es passieren, dass plötzlich ein Reh oder Fuchs im Lichtkegel des Fahrzeugs auftaucht. Doch man kann die Wahrscheinlichkeit verringern, dass es tatsächlich zu einer Kollission kommt. Indem man zum Beispiel besonders in der Abenddämmerung und im Morgengrauen den Straßenrand im Auge behält. Indem man den Fuß ein wenig vom Gaspedal lupft. Das erleichtert im Notfall das Bremsen. Natürlich sollte man dabei den nachfolgenden Verkehr im Auge behalten. Auch kein riskantes Ausweichmanöver einleiten. Zu groß ist die Gefahr, durch hektische Lenkbewegungen in den Gegenverkehr zu geraten oder am nächsten Baum zu landen. Und schlimmer als ein schlafendes Reh wäre ein schlafender Mensch.