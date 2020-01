Unfall bei Oppen : Alkoholisierter Fahrer zeigt der Polizei den nackten Hintern

Losheim Ein 42-jähriger alkoholisierter Fahrer hat nach einem Verkehrsunfall der Polizei den nackten Hintern gezeigt.

Ein 42-jähriger alkoholisierter Fahrer hat nach einem Verkehrsunfall der Polizei den nackten Hintern gezeigt. Wie die Polizei in Wadern mitteilt, meldete am Mittwoch gegen 17.30 Uhr eine 21-jährige Frau aus Losheim der Polizei einen Verkehrsunfall auf der Landstraße 156 zwischen Losheim-Wahlen und Beckingen-Oppen. Sie beobachtete, dass ein vor ihr fahrendes Auto deutlich in Schlangenlinien fuhr und dabei gegen die rechte Schutzplanke prallte. Die Beamten fanden den Fahrer aus Schmelz am Ortseingang von Oppen.