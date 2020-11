Coronazahlen vom Wochenende : Inzidenz-Wert im Kreis Merzig-Wadern sinkt weiter

Im Landkreis Merzig-Wadern wurden über das Wochenende 19 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Merzig-Wadern 19 neue Infektionen mit dem Coronavirus sind am Wochenende im Landkreis Merzig-Wadern bekannt geworden. Die meisten dieser neuen Fälle, nämlich 18, seien am Samstag gemeldet worden, wie der Landkreis Merzig-Wadern mitteilte.

Die neuen Fälle von Samstag verteilen sich demnach wie folgt auf die Städte und Kommunen: Neun der Betroffenen leben nach Angaben des Landkreises in Merzig, fünf in Beckingen, zwei in Mettlach und jeweils einer in Wadern und Losheim am See. Am Sonntag war ein neuer Fall in der Gemeinde Beckingen bekannt geworden.

Während der Inzidenz-Wert am Samstag die 100er-Schwelle noch einmal überschritten hatte und laut Landkreis bei 105,51 lag, sank er am Sonntag auf 80,34. Der Wert gibt die Anzahl der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen an. Am Freitag war der Wert zum ersten Mal seit einigen Wochen wieder unter die Marke von 100 gefallen. Ab einem Wert von 50 gilt ein Bereich als Risikogebiet – das ist im Landkreis Merzig-Wadern seit Mitte Oktober der Fall.