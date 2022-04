Landtagswahl im Saarland : 23 Stimmen fehlen – warum es für die Grünen jetzt keine Hoffnung mehr gibt

Saarbrücken Die Grünen haben nach der Landtagswahl im Saarland den Einzug ins Parlament verpasst – um 23 Stimmen. Das vorläufige amtliche Endergebnis muss die Landeswahlleitung nächste Woche noch bestätigen. Die Kreiswahlausschüsse haben die Ergebnisse aber bereits festgelegt.

Für die Grünen im Saarland war diese Landtagswahl besonders bitter. 4,995 Prozent lautet das vorläufige Endergebnis. 23 Stimmen fehlen den Grünen, um in den Landtag einzuziehen. Das derart knappe Abschneide barg für die Partei aber noch einen „Funken Hoffnung“, wie am Tag nach der Wahl Grünen-Spitzenkandidatin Lisa Becker sagte. „Wir versuchen, eine Neuauszählung bei den Gemeindewahlausschüssen anzugehen. Ich weiß, dass in einigen Gemeinden von Amtswegen neu ausgezählt wird.“

Landeswahlleiterin Monika Zöllner verwies am Sonntagabend darauf, dass beim endgültigen Ergebnis noch Abweichungen möglich seien. Auch wenn ein solch knappes Ergebnis wie bei den Grünen nicht automatisch eine Neuauszählung der Stimmen nach sich ziehen werde. Und so gestand auch Becker ein: „Das Ergebnis bleibt abzuwarten und wir gehen davon aus, dass es nicht mehr aufzuholen ist.“

Spätestens am Freitag ist klar: Es gibt quasi keine Hoffnung mehr für die Grünen. Die drei Kreiswahlausschüsse haben bereits getagt. Nach Angaben von Jasmin Alt, Sprecherin des Landkreises Neunkirchen, habe der Kreiswahlausschuss des Wahlkreises Neunkirchen am Donnerstag nur wenige Stimmen Abweichung festgestellt - bei der SPD und der CDU. Keine Abweichungen habe es dagegen bei den Grünen gegeben. Im Wahlkreis Saarlouis habe es gar keine Abweichungen gegeben, teilte ein Sprecher der SZ auf Anfrage mit. Der Ausschuss hat am Freitag getagt. Ebenfalls am Freitagnachmittag kam der Ausschuss im Wahlkreis Saarbrücken zusammen. Das Ergebnis: nur eine Stimme Abweichung zum vorläufigen Endergebnis des Landeswahlausschusses zugunsten der SPD. Bei allen anderen Parteien seien keine Abweichungen festgestellt worden, sagte Sprecher Lars Weber.