Nach Landtagswahl : Mit absoluter Mehrheit – was die SPD jetzt alles für das Saarland umsetzen will

Mit absoluter Mehrheit – was die SPD jetzt alles für das Saarland umsetzen will

Saarbrücken Erstmals seit 1994 ist die SPD wieder stärkste politische Kraft im Saarland. Kompromisse muss die Partei mit der absoluten Mehrheit im Landtag keine eingehen. Das sind die Pläne für die nächsten fünf Jahre.

Die SPD war am Sonntag bei der Landtagswahl im Saarland nach dem vorläufigen Endergebnis auf 43,5 Prozent der Stimmen gekommen. SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger ist demnach nicht auf einen Koalitionspartner angewiesen. „Zügig und schnell“ wolle sie nun die Regierungsbildung im Saarland angehen. „Im Moment gehe ich davon aus, dass wir uns ans Werk machen, eine Alleinregierung im Saarland auf den Weg zu bringen“, sagte sie am Montag in Berlin.