Infektionszahlen steigen an : Corona-Regeln im Saarland könnten nächste Woche deutlich verschärft werden

Saarbrücken Die Inzidenz im Saarland steigt aktuell massiv an und ist mittlerweile mehr als doppelt so hoch wie auf Bundesebene. Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) zeigt sich am Freitag besorgt und kündigt an, in der nächsten Woche Maßnahmen zu ergreifen.

Die Corona-Lage im Saarland soll neu bewertet werden. Das kündigte das saarländische Gesundheitsministerium am Freitag an. Grund sei der rasante Anstieg der Neuinfektionen. Die Inzidenz im Saarland liegt mittlerweile bei 1541,2 (Stand: Freitag, 7. Oktober) – deutschlandweit nur bei 577,5. Die Neuinfektionen hätten aktuell vor allem Auswirkungen auf die Kliniken im Saarland, teilt das Gesundheitsministerium mit. Dort steige die Belastung der Intensivstationen durch die Belegung und den Personalausfall deutlich an. Die Lage sei „alarmierend“.

„Die Corona-Herbstwelle trifft das Saarland mit Wucht und die extrem schnelle Entwicklung des Infektionsgeschehens ist besorgniserregend“, sagte Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) am Freitag. Sowohl für das Gesundheitssystem als auch für die kritische Infrastruktur im Saarland sei die Situation angespannt. Es müsse mit einem weiteren Anstieg der Zahlen gerechnet werden. „In dieser Woche mussten bereits planbare Operationen erheblich reduziert werden, um den Personalausfall zu kompensieren. Deshalb prüfen wir derzeit alle Optionen, die Lage zu verbessern“, kündigt Jung weiter an.