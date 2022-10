Oberverwaltungsgericht entscheidet : Möbelhaus-Schließung wegen Corona verstößt gegen Grundgesetz – drohen jetzt Schadenersatzforderungen?

Wegen Corona geschlossen: Die Saar-Regierung hatte zum Schutz vor einer Virus-Infektion Möbelhäuser die Öffnung im Februar 2021 untersagt. Das war rechtswidrig, so Richter am Oberlandesgericht. Foto: BeckerBredel

Saarlouis Möbelhäuser zu schließen, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen, war rechtswidrig. Das geht aus einem Urteil der Richter am Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hervor. Wie die Richter ihre Entscheidung begründet haben.

Die saarländische Landesregierung ist mit ihren Maßnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus übers Ziel hinausgeschossen. Dieser Ansicht sind Richter am Oberverwaltungsgericht (OVG) des Saarlandes in Saarlouis. Mit ihrer Entscheidung gaben sie abermals Klägern Recht, die wegen der Anfang 2021 geltenden Regel zu Geschäftsschließungen geklagt hatten.

Richter: Rechtsverordnung verstößt gegen Verfassung

„Die Regelung verstieß gegen höherrangiges Recht“, heißt es dazu in der Begründung. So habe die Rechtsverordnung zur Seuchenbekämpfung von der Verfassung geschützte Grundrechte wie Berufsausübungsfreiheit sowie den Schutz von Eigentum und Gewerbe verletzt.

Gleichzeitig sei der durch die Regierung eingeschränkte Geschäftsbetrieb „nicht erforderlich“ gewesen, um die Pandemie auszubremsen. Denn durchaus könnten sich Kunden in großen Möbelhäusern der Kläger „besser aus dem Weg gehen [...] als auf kleiner Fläche“, argumentierten die Saarlouiser Richter. Hier machten diese Geschäfte auch keinen Unterschied zu anderen „großflächigen Einzelhandelsbetrieben oder [...] Bau- und Gartenmärkten“, denen der Weiterbetrieb währenddessen erlaubt war.

Die Betreiber hätten zudem Alternativen angeboten, um den Schutz der Kunden zu gewährleisten. Unter anderem schlugen sie Regeln zu Mindestabständen in ihren Filialen sowie Corona-Schnelltests an. Das Gericht nannte dies in dem Beschluss „ähnlich effektive Mittel“ wie die komplette Schließung.