Gegen Polemik : Schluss mit Schuldzuweisungen

Ruth Hien Foto: SZ Foto: Hien

Der Landkreis Merzig-Wadern hatte in dieser Woche bundesweit die höchste Corona-Inzidenz. Die Folge: Kritik und Häme in sozialen Netzwerken, viele geben prompt dem Oktober- und Viezfest in Merzig die Schuld daran.