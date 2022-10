Beide Parteien sind innerlich zerstritten : AfD und Grüne im Saarland vor Parteitagen – Heftige interne Konflikte erwartet

Foto: dpa/Daniel Karmann

Saarbrücken Am Sonntag stehen die Landesparteitage von AfD und Grünen an. Bei beiden Zusammenkünften bahnen sich erhebliche Konflikte an.

Die intern zerstrittenen Oppositionsparteien AfD und Grüne kommen am Sonntag zu Landesparteitagen zusammen. In beiden Fällen ist nicht damit zu rechnen, dass die Parteien ihre Streitigkeiten kurzfristig beilegen werden.

AfD wählt neuen Vorstand im Saarland

Im Mittelpunkt des AfD-Parteitags in der Saarbrücker Saarlandhalle stehen zum einen die Wahl eines neuen Landesvorstandes und zum anderen eine Nachlese der Landtagswahl. Turbulent dürfte es vor allem werden, wenn die Rücknahme der Landesliste durch eigene Funktionsträger zur Sprache kommt. Auch wird erwartet, dass es zu einer Auseinandersetzung über die Arbeit der dreiköpfigen Landtagsfraktion kommt.

Um den Posten des Landesvorsitzenden konkurrieren der Bundestagsabgeordnete Christian Wirth und der Landtagsabgeordnete Carsten Becker. Der Landesverband wird aktuell von einem von der Bundespartei eingesetzten Notvorstand unter der Leitung Wirths geführt, nachdem das Landgericht die Wahl des Landesvorstandes vom Oktober 2020 für ungültig erklärt hatte. Damals sollen nicht stimmberechtigte Mitglieder an der Wahl teilgenommen haben.

Lagerkämpfe bei den Saar-Grünen

Bei den außerparlamentarischen Grünen, deren politische Arbeit nach wie vor durch Lagerkämpfe gehemmt wird, steht in Merzig-Besseringen unter anderem die Nachwahl einer Schatzmeisterin an, nachdem Amtsinhaberin Yvonne Brück die Partei im Juni verlassen hatte. Auf der Tagesordnung steht außerdem die Einsetzung einer Strukturreform-Kommission.