Corona-Regeln für Heime und Sportler : Mehr Normalität, aber weiter Maske im Saarland

Saarbrücken Mit neuen Corona-Lockerungen für Heimbewohner und Sportler startet die Woche im Saarland.

Die Landesregierung geht angesichts konstant niedriger Neuinfektionen bei der Lockerung der Corona-Regeln über ihre Ankündigungen für Mitte Juli hinaus. Die Maskenpflicht, deren Abschaffung Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Wochenende an deutlich geringere Infektionszahlen im Bund gekoppelt hatte, bleibt aber bestehen.

Bereits vor zwei Wochen hatte die Saar-Regierung einen Stufenplan veröffentlicht, nachdem sich ab heute wieder 500 Personen unter freiem Himmel und 250 Menschen in geschlossenen Räumen versammeln dürfen, wenn Abstandsregeln eingehalten werden. Nach mehreren Zwischenstufen sind ab dem 24. August 1000 Leute draußen und 500 drinnen erlaubt. In der neuen Verordnung, die der Ministerrat beschloss, werden ab heute aber auch die Regeln für die Besuche von Pflegebedürftigen und Behinderten in Heimen gelockert. Die Begrenzung auf zuletzt zwei Personen aus dem familiären Bezugskreis entfällt. Darüber hinaus dürfen Sportler nun mit bis zu 25 Personen, nicht mehr nur mit zehn, mit Körperkontakt trainieren, was Fuß- und Handballvereine freuen dürfte.