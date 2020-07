Corona-Krise : Neue Lockerungen ab Montag: Saarland erlaubt mehr Besuche in Pflegeheimen

Mit entsprechenden Konzepten dürfen Pflegeeinrichtungen wieder mehr Besuche zulassen. (Symbolbild) Foto: dpa/Swen Pförtner

Saarbrücken Voraussetzung für Treffen mit Pflegebedürftigen sind entsprechende Konzepte der Einrichtungen. Zudem dürfen ab kommender Woche wie angekündigt wieder mehr Menschen an Veranstaltungen teilnehmen.

Die nächste Runde der Lockerungen steht an. Dabei geht es zum einen um die bereits vor einigen Wochen angekündigte stufenweise Erhöhung der Teilnehmer bei Veranstaltungen. Zum anderen ändert die saarländische Regierung die Besuchsregeln für Pflegeeinrichtungen. Das ist das Ergebnis einer außerordentlichen Sitzung des Ministerrates, heißt es in einer Pressemitteilung. Die neue Verordnung tritt demnach am Montag, 13. Juli, in Kraft und soll bis zum 26. Juli gelten.

Künftig sind wie angekündigt Veranstaltungen folgender Größe erlaubt:

Ab dem 13. Juli 2020 dürfen Veranstaltungen unter freiem Himmel mit maximal 500 Personen sowie in geschlossenen Räumen mit maximal 250 Personen stattfinden.

Ab dem 27. Juli 2020 sind Veranstaltungen unter freiem Himmel mit bis zu 700 Personen und in geschlossenen Räumen mit bis zu 350 Personen erlaubt.

Ab dem 10. August 2020 dürfen maximal 900 Personen an Veranstaltungen unter freiem Himmel und maximal 450 Personen an Veranstaltungen in geschlossenen Räumen teilnehmen.

Ab dem 24. August 2020 können Veranstaltungen unter freiem Himmel mit bis zu 1000 Personen und in geschlossenen Räumen mit bis zu 500 Personen stattfinden.

Veranstaltungen mit mehr als 20 Teilnehmern sind weiterhin der Ortspolizeibehörde zu melden, heißt es in der Pressemeldung. Die vollständige Kontaktnachverfolgung müsse gewährleistet sein. Außerdem müssten besondere infektionsschutzrechtliche Auflagen beachtet und der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden.

Besuche in stationären Einrichtungen und in Einrichtungen des ambulant betreuten Wohnens, für volljährige Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf sowie für volljährige Menschen mit Behinderung, sind im Rahmen eines Besuchskonzeptes zulässig. In diesem Konzept werden unter anderem die Anzahl und die Dauer der Besuche wie auch der Kreis der Besucher geregelt.

Beim Kurs-, Trainings- und Sportbetrieb sowie beim Betrieb von Tanzschulen wird die Gruppengröße von 20 auf maximal 25 Personen erhöht.