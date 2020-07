Mit Sensoren und Kameras : Mainz sammelt zusätzliche Umweltdaten

Mainz Mit neuen Sensoren und Kameras will die Stadt Mainz Umwelt- und Verkehrsdaten erheben.

In Mainz ist in den vergangenen Jahren immer wieder der NO2-Grenzwert überschritten worden. Für eine bessere Luft hatte die Stadt zuletzt Tempo 30 in weiten Teilen der Innenstadt eingeführt, bald soll auf einem Teil der vielbefahrenen Rheinachse eine Umweltspur nur für Busse, Taxis und Radfahrer kommen.