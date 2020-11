Gefahr für die Pressevielfalt : „Lokalpresse stärkt Demokratie“

Ohne verlässliche Finanzierung leide die Pressevielfalt meinten Experten in der Union Stiftung . Foto: dpa/Sven Hoppe

Saarbrücken Experten diskutierten in Saarbrücken über stiftungsfinanzierte Journalismus-Modelle.

Experten sehen eine Möglichkeit zur Sicherung des Lokaljournalismus in der Finanzierung durch Stiftungen oder Vereine. Davon seien Deutschland und die Schweiz aber noch weit entfernt, sagte Daniel Kübler von der Universität Zürich jetzt bei einer Online-Diskussion der CDU-nahen Union Stiftung in Saarbrücken. Gleichzeitig warnte der Politikwissenschaftler davor, dass Gemeinden selbst Zeitungen herausgäben und so den unabhängigen Redaktionen Werbeeinahmen wegnähmen.