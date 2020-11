Eine Million Tests bestellt : Saarland forciert jetzt Corona-Schnelltests

Saarbrücken Die Land will Corona auch mit Schnelltests eindämmen. Und die Impfung könnte Mitte Dezember beginnen.

Das Saarland setzt im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie neben den letzten Vorbereitungen der Impfkampagne auf eine Verstärkung der Schnelltests. Das Land hat eine Million Schnelltests geordert, wie Gesundheitsministerin Monika Bachmann und ihr Staatssekretär Stephan Kolling (beide CDU) bei der Vorstellung der neuen Test- und Impfstrategie am Donnerstag mitteilten. Bachmann erklärte: „Die Schnelltests werden im medizinischen und pflegerischen Bereich, in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Schulen, in Bildungseinrichtungen und im Bereich der Jugendhilfe zur präventiven Testung des Personals zum Einsatz kommen.“ Die Tests seien immer anlassbezogen, betonte Bachmann, und würden bei Symptomen bei Kontaktpersonen von Infizierten, bei bestätigten Infektionen in Einrichtungen oder bei Personal und Besuchern von Einrichtungen ohne Covid-19-Fall vorbeugend eingesetzt. 60 000 Schnelltests seien bereits abgerufen, Hygienekonzepte müssten dabei aber weiter eingehalten werden.