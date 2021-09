Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts : Das Saarland steht bei der Corona-Inzidenz jetzt deutlich besser da als der Bundesschnitt

Testen und Impfen: Weiterhin setzen Experten darauf, so die Pandemie in den Griff zu bekommen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Saarbrücken/Berlin Eine lange Zeit haben die saarländischen Werte der Neuinfektionen innerhalb einer Woche in der Corona-Pandemie über denen im bundesweiten Vergleich gelegen. Jetzt zeigt sie bereits mehrere Tage eine positive Tendenz. Auch an diesem Sonntag melden die Experten für fast alle Regionen im Land sinkende Werte. Es gibt nur einen Ausrutscher nach oben.

130 neue Corona-Fälle binnen eines Tages hat das Robert-Koch-Institut (RKI) im Saarland registriert. Diese Angabe machen die Experten am Sonntag, 12. September. Seit dem Pandemie-Beginn sind 45 971 Fälle zusammengekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland liegt nun bei 77,2 (Vortag: 81,8).

Das RKI meldet keine weiteren Todesfälle in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Saarland bleibt damit bei 1040.

Der Landkreis Saarlouis bleibt an der Spitze der Neuinfektionen innerhalb einer Woche, auf 100 000 Einwohner hochgerechnet (100,7) Gefolgt wird der Kreis Saarlouis vom Stadtverband Saarbrücken (88,2).

Der Landkreis Merzig-Wadern hat mit 31,9 die niedrigste Inzidenz. In Neunkirche gab es zum Vortag keine Veränderung. Der Wert liegt weiterhin bei 61,8. In allen landkreisen sank übrigens die Sieben-Tage-Inzidenz. Bis auf eine Ausnahme: In St. Wendel erhöhte sie sich von 52 auf 59. Die Inzidenzien im Saarland zwischen den einzelnen Regionen sind sehr unterschiedlich.