Die Corona-Lage im St. Wendeler Land : Vier Fälle im St. Wendeler Land

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

St Wendel Vier neue Corona-Fälle meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Freitag: zwei in der Kreisstadt St. Wendel, jeweils einen Infizierten in den Gemeinden Nohfelden und Tholey.