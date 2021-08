Streit um Whatsapp-Nachricht : Gruß zum Hitler-Geburtstag? Saar-AfD-Spitze will Rauswurf von Vorstandsmitglied

Es geht unter anderem um eine Whatsapp-Nachricht mit einem Geburtstagsgruß am 20. April. Der Betroffene bestreitet, dass der Glückwunsch Adolf Hitler galt.

Die saarländische AfD will einen ranghohen Funktionär wegen problematischer Whatsapp-Nachrichten aus der Partei werfen. Der Landesvorstand beschloss am Montag (16. August), ein Ausschlussverfahren gegen sein Mitglied Philipp Lang einzuleiten. Nach Angaben von Landeschef Christian Wirth stimmte der Landesvorstand dem mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit zu.

Lang wird unter anderem vorgeworfen, am 20. April einen Geburtstagsgruß in eine AfD-interne Whatsapp-Gruppe geschrieben zu haben, obwohl an diesem Tag niemand in der Gruppe Geburtstag gehabt habe. Wirth ist überzeugt, dass der Glückwunsch Adolf Hitler galt. Lang hingegen erklärte, er habe dem österreichischen Extremsportler Felix Baumgartner gratulieren wollen, der am 20. April 1969 geboren ist; er habe sich aber in der Whatsapp-Gruppe geirrt.