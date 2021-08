Erste Gruppe in Saarlouis : Saarlouiser Frauen gründen Selbsthilfegruppe

Saarlouis Saarlouis hat jetzt eine Selbsthilfegruppe von Frauen, die gemeinsam den Krebs besiegen wollen. Die Frauen machen sich gegenseitig Mut.

Diese wurde dann sehr emotional vollzogen. Mit viel Liebe wurde der Saal dekoriert, nach der Wahl gab es ein Gläschen Sekt für alle.„Ich möchte alles Schöne, was ich erfahren habe trotz der nicht schönen Krankheit in dieser Gruppe weitergeben“, fasste Herta Wölfl ihre Motivation, sich in der Gruppe zu engagieren, zusammen. Die Leitung der Gründungsversammlung hatte Bärbel Peil vom Landesvorstand übernommen, der formale Akt der Gründungswahl lag in den Händen von Hildegard Schausten-Spang. Die beiden hatten nicht nur Zuhörer in der Familienbildungsstätte, sondern auch an einigen Bildschirmen. Dank moderner Technik konnte so der Kreis der Anwesenden Corona-konform erweitert werden. „Normalerweise werden Gründungen im Rahmen von Auftaktveranstaltungen mit einer Vielzahl von Themen und den dazugehörigen Referenten in einem großen Kreis durchgeführt“, erklärte Bärbel Peil. Sie ist sehr froh, dass sich in Saarlouis eine Gruppe von engagierten Frauen gefunden hat. Bisher, sagte sie, gibt es in der FSH Krebs nur Angebote in Saarbrücken und St. Wendel. Dabei, so betonte sie, ist das Gruppenangebot, das vom Landesverband unterstützt wird, so wichtig. „Wir sind keine Jammergruppen, wir sitzen nicht im Kreis und reden über unsere Erkrankung. Wir stehen anderen zur Seite, wir begleiten sie. Wir laden Referenten ein und besuchen Kursangebote. Es geht darum, die Lebensqualität zu erhöhen“, fasste Peil zusammen. Aktuell befindet sich Kathrin Ebert in Ausbildung zum Selbsthilfe-Coach, lernt dort, welche vielfältigen Aufgaben auf sie als Gruppenleiterin warten. Beeindruckend war am Donnerstag der kurze Film Clip, den die Selbsthilfegruppe in Saarlouis bereits vor ihrer Gründung zusammengestellt hat. Unter dem Motto „Lebenslust trotz(t) Krebs“ hatten sie sich sehr emotional mit dem Thema auseinandergesetzt. Glückwünsche gab es am Donnerstag auch von der Saarländischen Krebsgesellschaft.