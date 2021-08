Debatte um Corona-Zahlen : Saar-Professor erklärt, warum er Fokus auf 7-Tage-Inzidenz kritisch sieht

Professor Sören Becker . Foto: Rüdiger Koop / UKS

Saarbrücken Professor Dr. Dr. Sören Becker, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene am Universitätsklinikum des Saarlandes, sieht berechtigte Zweifel am Corona-Messwert „Sieben-Tage-Inzidenzen“. Im SZ-Interview erklärt Becker, warum das so ist.