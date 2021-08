Die aktuellen RKI-Zahlen : 67 neue Corona-Fälle im Saarland - Inzidenz wieder so hoch wie Anfang Juni

Saarbrücken/Berlin Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntagmorgen 67 neue Corona-Fälle im Saarland. Nur noch zwei Landkreise liegen unter einer Inzidenz von 30, St. Wendel hält sich als einziger Kreis unter zehn.

Inzidenz bei 37,6

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 37,6, was einen leichten Anstieg bedeutet – am Vortag hatte sie bei 35,9 gelegen. Aktuell weist der Regionalverband Saarbrücken mit 51,4 die höchste Inzidenz im Saarland auf, gefolgt von Saarlouis, wo die Inzidenz bei 44,8 liegt. Am niedrigsten ist die Inzidenz aktuell in St. Wendel, dem einzigen Landkreis, der noch eine Inzidenz von unter zehn aufweist (4,6).