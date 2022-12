Öffnungszeiten-Flickenteppich : Silvester im Saarland: Wie lange sind die Geschäfte geöffnet?

Saarland Feuerwerk darf dieses Jahr nicht verkauft werden, aber irgendetwas fehlt doch immer an Silvester. Doch auch, wenn Silvester kein gesetzlicher Feiertag ist, kann man sich nicht auf die üblichen Öffnungszeiten verlassen.

Neujahr ist ein Feiertag – da kann es durchaus vorkommen, dass man an Silvester noch ein paar letzte Besorgungen erledigen muss, bevor keine Zeit mehr da ist: Getränke für die Silvesterparty, noch mehr Käse fürs Raclette, vielleicht auch gesundes Essen und Sport-Ausrüstung für die guten Vorsätze, die am nächsten Tag schon vergessen sind. Aber bis wann müssen die Einkäufe am letzten Tag des Jahres erledigt sein?

Sind die Geschäfte im Saarland an Silvester geöffnet?

Prinzipiell gilt: Silvester ist kein gesetzlicher Feiertag, also gelten dieselben gesetzlichen Ladenöffnungszeiten wie normalerweise: Von sechs bis 20 Uhr dürfen Geschäfte im Saarland geöffnet sein. Aber die gesetzlichen Öffnungszeiten sind lediglich Richtlinien. Geschäfte dürfen später öffnen oder früher schließen – und erfahrungsgemäß tun das an Silvester im Saarland auch viele.

Das macht die Sache natürlich ein wenig komplizierter. Verschiedene Läden in verschiedenen Städten, teilweise sogar einzelne Filialen, können innerhalb des gesetzlichen Rahmens selbst entscheiden, wie lange sie öffnen. Eine Übersicht des Öffnungszeiten-Flickenteppichs von Supermärkten und Discountern im Saarland an Silvester:

Sind die Geschäfte im Saarland an Neujahr geöffnet?

Im Gegensatz zu Silvester ist Neujahr ein gesetzlicher Feiertag. Die Geschäfte bleiben also bundesweit geschlossen. Wer an Neujahr aber unbedingt noch Besorgungen erledigen muss, kann an Tankstellen fündig werden – und eventuell in Geschäften in Bahnhöfen.