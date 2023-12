Silvester-Wissen zum Angeben Glücksschwein, Schornsteinfeger, „guter Rutsch“: Woher das alles kommt

Als beliebteste Glücksbringer für das neue Jahr gelten immer noch die Schornsteinfeger in klassischer schwarzer Arbeitsmontur mit golden schimmernden Knöpfen. In früheren Jahren, so erklärt der saarländische Volkskundler Gunter Altenkirch, konnten sich nur die reichen Leute so einen schwarzen Mann leisten, der ihren rußgeschwärzten Kamin säuberte und oft am letzten Tag des Jahres dann auch die Rechnung dafür präsentierte.