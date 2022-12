Wetter fürs Saarland : Silvester mit Rekord-Temperaturen und amtlicher Warnung vor Sturmböen

Wolkig, stürmisch, mild: So wird das Wetter im Saarland zum Jahreswechsel. (Symbolbild) Foto: dpa/Michael Reichel

Update Saarbrücken Der Freitag beginnt mit ruhigem Wetter. Das soll sich aber ändern. Und die Temperaturen steigen enorm. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt zudem für Silvester eine Warnung heraus.

Zwar startet der heutige Freitag, 30. Dezember, noch recht frisch. Die Temperaturen sollen aber in den kommenden Stunden steigen. Auslöser für die sehr milden Werte, die fürs Saarland erwartet werden: eine südwestliche Strömung, die mildes Wetter bis weit nach Europa treibt.

Die Aussichten auf das Wetter im Saarland an Silvester mit amtlicher Warnung des DWD

Gleichzeitig bringt das Tiefdruckgebiet Regen und Sturm mit. Besonders in den Höhenlagen werden heftige Böen erwartet, die ab Freitagabend einsetzen. Sie sollen sich an Silvester fortsetzen. Der DWD veröffentlicht dazu eine amtliche Warnung vor Sturmböen. Sie können bis zu 70 Stundenkilometer erreichen. Dadurch drohen Gefahren durch abgerissene Äste oder sich dadurch lösende Bauteile. Die Warnung gilt vorerst bis Silvester um 22 Uhr.

Unterdessen klettern die Temperaturen im Saarland bis knapp an die 20-Grad-Marke heran. Meteorologen rechnen mit den höchsten Werten an einem Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Die Schauer sollen in der Silvesternacht nachlassen. Dafür bleibt der starke Wind den Menschen im Saarland erhalten. Diese Tendenz setzt sich bis 2023 fort. So bleibt es an Neujahr weiterhin mild mit wolkenverhangenem Himmel. Die Werte gehen leicht zurück, sind aber weiterhin für die Jahreszeit viel zu hoch.